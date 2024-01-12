Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada aranan 9 şüpheli cezaevine teslim edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan "şok" uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezindeki uygulama noktalarında "şok uygulama" yapan polis ekipleri, sürücülerin ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda B.U.A. isimli şahsın 16 yıl 7 ay, C.A.'nın ise 15 yıl 9 ay 18 gün hapis cezasının olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE