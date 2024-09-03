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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 7 aranan şahıs yakalandı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamada 3 bin 826 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 7 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca trafik denetimlerinde 87 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Yakalanan şahısların üzerinde ise 44,12 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale'de 3 bin 826 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı şok uygulamada 7 aranan şahıs yakanaldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şehrin farklı noktalarında şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde, 3 bin 826 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 729 araç da denetlendi. Yapılan trafik denetimlerinde çevreye rahatsızlık veren 87 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 44,12 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel trafik

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