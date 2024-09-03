Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 7 aranan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de 3 bin 826 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı şok uygulamada 7 aranan şahıs yakanaldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şehrin farklı noktalarında şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde, 3 bin 826 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 729 araç da denetlendi. Yapılan trafik denetimlerinde çevreye rahatsızlık veren 87 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 44,12 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. - KIRIKKALE