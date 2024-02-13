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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 4 hükümlü ve 6 şahıs yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü ve 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suçları ve cezaları belirlendi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü, 6 şahıs yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde yapılan şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü, 6 şahıs yakalandı. 8-9 Şubat'ta gerçekleştirilen şok uygulamalarda durumundan şüphelenilen şahısların GBT (genel bilgi toplama) sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan şahıslardan M.K.'nin 4 yıl 2 ay, B.S.'nin "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, N.Ç.'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 7 ay 15 gün, O.Y.'nin "basit yaralama" suçundan 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, H.Ç.'nin ise "seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi" suçundan bin 120 lira adli para cezası bulunduğunu tespit edildi. T.Y.'nin de "uyuşturucu madde ticaret ve tehdit" suçlarından aranması bulunduğu tespit edildi. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, şüpheli T.Y. hakkında da adli işlem yapıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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