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Kırıkkale'de yapılan denetimlerde 19 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de son bir haftada yapılan polis denetimlerinde çeşitli suçlardan aranması olan 19 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 19 şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 5-11 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 142 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31'i hakkında adli işlem başlatıldı, 19 şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uygulama noktalarında yapılan denetimlerde de 3 bin 329 şahsın GBT'sine kontrol edildi, 103 araç sorgulandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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