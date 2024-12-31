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Kırıkkale'de Yangın Paniğe Yol Açtı

Kırıkkale'de Yangın Paniğe Yol Açtı
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Kırıkkale'de bir vatandaşın müştemilatında çıkan yangın, çevredeki panic oluşturdu. Güvercinler kurtarıldı, maddi hasar meydana geldi. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Kırıkkale'de bahçesinde kanatlı hayvan kümesinin bulunduğu müştemilatta çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşların müdahalesiyle güvercinler telef olmaktan kurtarılırken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1192. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. isimli vatandaşa ait müştemilatta, kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler, kısa sürede müştemilatın çevresini sardı. Yangın sırasında bitişiğinde bulunan kümesteki güvercinler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangının çıktığı sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu müştemilatta polis ekipleri inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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