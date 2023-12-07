Kırıkkale'de Yağmur Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Irmak köyü virajlarında yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Irmak köyü virajlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 34 PT 537 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince, trafiğin akışı kontrollü olarak sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE