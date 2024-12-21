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Kırıkkale'de Yağmur Sebebiyle Kaza: 1 Yaralı

Kırıkkale'de Yağmur Sebebiyle Kaza: 1 Yaralı
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Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda etkili olan yağmur, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 EBN 047 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik panosuna çarptı ardından refüje çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.K., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından, kaza sebebiyle kullanılamaz hale gelen otomobil otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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