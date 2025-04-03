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Kırıkkale'de Yağış Nedeniyle Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Yağış Nedeniyle Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada, kaygan yolda aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kırıkkale'de yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolunun 62. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 KTZ 30 plakalı otomobil ile N.U. yönetimindeki 41 AGT 506 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan ikinci otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 06 DH 4668 plakalı başka bir araca çarptı. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yol, kazanın yaşanmasında etkili oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü A.K. kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan E.İ.K., D.K. ve F.A.K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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