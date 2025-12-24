Haberler

Yaban hayvanı kazaya yol açtı: Devrilen tırın üzerindeki demir plaka başka bir tıra çarptı

Güncelleme:
Kırıkkale'de yaban domuzu nedeniyle manevra yapan tırın devrilmesi sonucu başka bir tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de yaban domuzuna çarpmamak için manevra yapan tırın şarampole devrilmesi sonucu dorsesinde rulo şeklindeki demir plaka yola savrularak başka bir tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolu üzerindeki Yeniyapan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 67 UF 460 plakalı tır, yola çıkan yaban domuzuna çarpmamak için manevra yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tırın dorsesinde bulunan rulo şeklindeki demir plakalar ise yola savrularak M.A. yönetimindeki 63 FC 729 plakalı tıra çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı her iki kazada da araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik normale döndürüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
