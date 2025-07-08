Kırıkkale'de Üzerinde 22 Yıl Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen polis operasyonlarında, hakkında 22 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile firari bir şahıs yakalandı. İki şahıs da tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde aranan şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, hakkında toplam 22 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile bir firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan D.U. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlının, iki ayrı dosyadan toplam 22 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Aynı operasyon kapsamında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan M.E. isimli başka bir firari de yakalandı. 2 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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