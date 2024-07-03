Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, üzerlerinde 2 bin 266 adet sentetik ecza maddesi ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE