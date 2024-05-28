Kırıkkale'de Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Ticareti Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçak ürün ticareti yapanlara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içerisinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 7 adet ecstasy ve 23 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet IMEI kaydı bulunmayan cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli de gözaltına alındı. - KIRIKKALE