Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Haberler

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Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Şehir merkezinde ikamet eden C.Ç, S.B ve H.Ç isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Şüpheli şahıs C.Ç.'nin evinde 67 bin 400 Türk lirası, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Alınan ifadelerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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