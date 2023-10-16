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Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda N.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 185,75 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca trafik kontrol noktasında R.S.'nin aracında yapılan aramada 198 adet ecstasy bulundu.