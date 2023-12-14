Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan firari cezaevine teslim edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari, 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y'ı kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kırıkkale Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zamana, hangi güne denk geliyor 2024? Paraguay nerede, hangi kıtada? Paraguay'ın başkenti neresi? Papua Yeni Gine nerede, başkenti neresi? Papua Yeni Gine para birimi nedir? Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı? Hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 16-17 Aralık hava durumu! MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title