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Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şahıs, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 298 sentetik ecza hapı ve 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 298 adet sentetik ecza hapı ile 16 gram metamfetaminle yakalanan Ş.C. ve G.O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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