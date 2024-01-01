Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan iki şahıs gözaltına alındı, bir şahısta uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince, şüpheli şahıs E.G.'nin üzerine yapılan aramada 279 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şehir genelinde saha çalışmalarını sürdüren ekipler, H.G. ile H.Ö. şahsılar üzerinde yapılan GBT (genel bilgi toplama) sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan E.G., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE