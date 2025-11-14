Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan A.C. (31) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak Sulakyurt Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa