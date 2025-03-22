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Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki kişi, düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı. Operasyonda bir kişiden 55 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespitine yönelik yapılan operasyon neticesinde, A.U.T. ve M.E.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın alan E.C.O. isimli kişiden yapılan aramada 55 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.U.T. ve M.E.Ö. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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