Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı ve tutuklandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kırıkkale 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan Ş.U. (38) isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
