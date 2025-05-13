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Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.Z. isimli şahıs yakalandı ve Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan S.Z. isimli şahıs yakalandı. Hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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