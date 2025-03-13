Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hasandede köyünde operasyon düzenlendi. Operasyonda, "Kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından aranan T.K. (28) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE