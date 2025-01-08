Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı
Uyuşturucu madde suçundan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan İ.Ö., Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu madde suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan frari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs, hakkında yürütülen işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE