Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Kök Kenevir ve Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından bir ikamete yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kök kenevir bitkisi, sentetik uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir ikamete yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kök kenevir bitkisi, sentetik uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, merkez ilçedeki bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, 96 adet kök kenevir bitkisi, 104 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram esrar, uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE