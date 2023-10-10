Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 641 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı ve 15 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-8 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 641 uyuşturucu hap ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 15 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa