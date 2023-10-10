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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 641 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı ve 15 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.