Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu oprasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 200 adet ecstasy ve 10 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE