Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araçta bulunan D.B'nin üzerinde 462 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.