Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araçta bulunan D.B'nin üzerinde 462 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçtaki D.B'nin üzerinde 462 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.