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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın üzerinde 4.63 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanması için yürütülen operasyonlarda İ.C. gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramalarda da 4.63 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Kırıkkale Narkotik Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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