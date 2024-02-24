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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 200 adet ecstasy ve 10 gram skunk ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.M.Y ve M.C. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 200 adet ecstasy ve 10 gram skunk ile ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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