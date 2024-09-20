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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Kırıkkale'de şüpheli bir araçta yapılan aramada 143 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheliden iki tanesi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıkması üzerine gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 143 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.E.D., O.E.D. ve E.M. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Y.E.D. ve O.E.D., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.M. ise serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Suç

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