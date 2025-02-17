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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında S.S.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta bulunan H.C.A., D.B. ve S.T. isimli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Araçta yapılan aramada 372 adet sentetik ecza, 17,1 gram metamfetamin, 11,3 gram esrar, 26 adet fişek ve uyuşturucu kullanımına yardımcı materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.S.'ye ait ikamette yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheliler H.C.A., D.B. ve S.T., emniyetteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. S.S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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