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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda F.P. isimli şahıs tutuklandı. Operasyonda 66 adet sentetik ecza maddesi ve sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Kırıkkale'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde F.P. isimli şahıs takibe alındı. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen F.P. isimli şahsın ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 66 adet sentetik ecza maddesi, 10 mililitre sıvı metamfetamin ve uyuşturucu satışında elde ettiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan F.P., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Hukuk Suç

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