Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde satıcılarının deşifre edilmesi için çalışmalar sürüyor. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı ve bir şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, farklı ikametlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, bir şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyonlarda da 616 adet sentetik ecza hapı, 7,36 gram esrar 4,16 gram metamfetamin, 27,12 gram skunk ve 25 adet extacy ele geçirildi. - KIRIKKALE