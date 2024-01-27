Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada da 275 adet uyuşturucu hap sentetik ecza hapı eşe geçirildi. İfadesinin alınması üzere emniyete götürülen şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE