Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerimce yapılan operasyonda üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, şüpheli şahıs H.U.'nun üzerinde yapılan aramada, 11 adet ecstasy, 5.17 gram etamfetamin, 3.40 gram skunk, 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE