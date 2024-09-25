Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 889 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kırıkkale'de uyuşturucu madde olarak kullanılan bin 889 adet sentetik ecza maddesinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 889 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Y.G. ve B.E. isimli şüphelilerde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Y.G., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. B.E. ise serbest bırakıldı. - KIRIKKALE