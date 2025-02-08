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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 81 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 81 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 81 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 53 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı ve operasyonla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 81 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında K.Ş. (53) isimli şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 81 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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