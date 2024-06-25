Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 19 adet sentetik ecza hapı, 10 adet ecstasy ve 8 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE