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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 19 adet sentetik ecza hapı, 10 adet ecstasy ve 8 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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