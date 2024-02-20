Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 85 adet uyuşturucu hap ve 59 gram skunk ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE