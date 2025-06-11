Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda; 41 adet sentetik uyuşturucu hap, 23,04 gram metamfetamin, 6,33 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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