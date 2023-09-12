Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar, sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-12 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 40 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa