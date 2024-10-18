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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 217 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 217 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de yapılan operasyonda, 4 bin 217 sentetik ecza maddesi, 2 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Şüpheli B.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de 4 bin 217 adet sentetik ecza maddesi bulunduran şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde B.B. isimli şahsın bulunduğu ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 bin 217 sentetik ecza, 2 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlar Uyuşturucu Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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