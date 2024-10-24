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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 377 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 377 Hap Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 377 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 377 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir aracın tavanında yapılan aramada, uyuşturucu hap olarak da kullanılan 377 adet psikotrop ele geçirildi. Araçta bulunan S.Y. (17), E.İ. (18) ve M.B. (20) isimli şüpheliler de gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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