Üye Girişi
Haberler
Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyonda 369 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, S.C.D., K.D. ve M.M.T. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 369 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
img

İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi
img

Polisin durdurduğu otobüste 3 kişinin bağırsağında uyuşturucu bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti
Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle! Listeyi son anda teslim ettiler
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.