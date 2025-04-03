Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden bir miktar esrar ile plastik bardaklarda da 28 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yahşihan ilçesindeki yol kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan B.A. (53) isimli şahsın kaba üst aramasında bir miktar esrar bulundu. Bagajda yapılan kontrollerde ise 28 adet bardakta kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KIRIKKALE