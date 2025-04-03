Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

Trump Türkiye'yi de pas geçmedi! İşte yeni gümrük vergisi oranı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta 28 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirdi. Şüpheli B.A. (53) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden bir miktar esrar ile plastik bardaklarda da 28 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yahşihan ilçesindeki yol kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan B.A. (53) isimli şahsın kaba üst aramasında bir miktar esrar bulundu. Bagajda yapılan kontrollerde ise 28 adet bardakta kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.