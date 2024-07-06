Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Adet Ekstazi Ele Geçirildi

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu bir şüpheli şahıs yakalandı. Üzerine yapılan aramada da 27 adet ekstazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE