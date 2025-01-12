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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Yaşındaki Genç Tutuklandı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 21 yaşındaki M.K. tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 yaşındaki genç, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik Yahşihan ilçesinde ve merkez ilçede iki ayrı operasyon düzenlendi. Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.K. (21) isimli şahsın üzerinde 106 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 4 adet enjektör bulundu. İl merkezinde düzenlenen operasyonda ise Y.Ç. (64) isimli şahsın üzerinde 8 gram esrar ele geçirildi. 21 yaşındaki zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Y.Ç. adlı şüpheli hakkında yasal işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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