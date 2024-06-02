Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20,09 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20,09 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 20,09 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda M.Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE