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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.