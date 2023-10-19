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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 284,06 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.