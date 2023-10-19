Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 284,06 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 284,06 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa